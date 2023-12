Residências de estudantes do Politécnico de Santarém em risco de fechar por falta de condições

Algumas residências de estudantes do Instituto Politécnico de Santarém (IPS) estão a funcionar em condições bastante precárias e a necessitar de obras urgentes, que numa primeira candidatura não tiveram financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já que as candidaturas para esse fim foram indeferidas no concurso pela comissão de avaliação nomeada pelo Governo. Em causa estão a Residência São Pedro, que tem 103 camas, a Residência Andaluz com 153 camas e a Residência Pedro Álvares Cabral, com 25 camas, cujo funcionamento está em risco caso não haja uma intervenção de fundo em breve.

O alerta é deixado pelo presidente do IPS, João Moutão, em resposta a uma série de questões colocadas por O MIRANTE: “A situação limite em que estas residências se encontram é do conhecimento da tutela, assim como a iminência do seu encerramento caso não venham a encontrar-se soluções de financiamento, uma vez que não há disponibilidade financeira para desenvolver obras de melhoramento e adaptação dos espaços por parte dos Serviços de Acção Social do IPSantarém”.

Apesar do chumbo dessa candidatura ao PRR, o IPS não deitou a toalha ao chão. A situação das residências e incapacidade de manutenção de fundo das mesmas, levou a que o presidente e a administradora dos Serviços de Acção Social do Politécnico de Santarém tenham nas diversas reuniões com a tutela alertado para a necessidade de intervenção nas mesmas e salientado a importância da reprogramação das verbas do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES). Até porque muitas das candidaturas inicialmente aprovadas não saíram do papel e algumas estão em localidades onde não há estudantes do ensino superior, refere João Moutão.

O reforço financeiro do programa para residências de estudantes já foi publicamente anunciado e o IPS espera, desta vez, ter mais sorte. Para adiantar serviço, o IPS decidiu avançar com a elaboração dos projectos de requalificação das três residências que não foram seleccionadas inicialmente para financiamento no âmbito do PNAES. “Já informámos a tutela que estamos em condições de lançar o concurso para as obras de requalificação destas residências, e de garantir a sua execução eficaz e atempada. Estamos apenas a aguardar a indicação da existência de verbas do PNAES”, vinca João Moutão, que reforça: “Uma vez que existem verbas para estas requalificações no PNAES por via do PRR, seria muito incompreensível para os nossos estudantes que as mesmas não fossem disponibilizadas para onde existem estudantes e necessidades emergentes de intervenção”.

“Estes desenvolvimentos, creio, demonstram o compromisso do Politécnico de Santarém em fornecer infraestruturas de qualidade e atender às necessidades de alojamento dos nossos estudantes”, conclui João Moutão.

Novas residências a caminho de Rio Maior e Santarém

Mas nem tudo são nuvens negras neste capítulo. A capacidade de alojamento de estudantes do IPS vai ser reforçada com a construção de novas residências de estudantes que, se tudo correr bem, devem entrar ao serviço no próximo ano lectivo. Já foi dado início às obras das duas residências de estudantes aprovadas no âmbito do PNAES, uma no edifício da Escola Superior de Educação de Santarém (com 38 camas) e outra no colégio dos regentes na Escola Superior Agrária de Santarém (74 camas). “Mantendo o ritmo de trabalho e o empenho das equipas envolvidas, prevemos a inauguração destas residências em Setembro de 2024”, diz João Moutão.

O presidente do IPS adianta ainda que a construção da residência de estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, dotada de 100 camas, tem também avançado a passos largos. “Estamos optimistas e ansiosos pela data prevista da sua inauguração, que está marcada para o dia 6 de Junho de 2024”, revela.