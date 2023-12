Trabalho da Escola Superior de Desporto de Rio Maior cada vez mais reconhecido

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), do Instituto Politécnico de Santarém, completou 26 anos na terça-feira, 5 de Dezembro. A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, aceitou o convite para estar presente e aproveitou para visitar as futuras residências da ESDRM, com capacidade para cerca de 10% da população estudantil (122 estudantes). O investimento é superior a três milhões de euros e a inauguração está marcada para 6 de Junho de 2024.

O Politécnico de Santarém tem actualmente 4.850 alunos, quase 1.200 são da ESDRM. Segundo o presidente da instituição, João Moutão, o politécnico tem sido cada vez mais primeira opção para os estudantes. O director da ESDRM, Nuno Pimenta, explicou que os alunos são reconhecidos no mercado de trabalho e que a taxa de empregabilidade ultrapassa os 90%. A médio-longo prazo pretende-se que haja um doutoramento em Ciências do Desporto e vai ser criado um novo centro de investigação denominado “Sprint”, em que a instituição se propõe a liderar um consórcio de uma dezena de institutos politécnicos. O próximo desafio após as residências estarem concluídas é a edificação de um pólo de investigação no campus, de forma a alojar os quatro centros de investigação que a ESDRM integra, dando resposta às necessidades de produção de conhecimento e de actividade lectiva laboratorial.

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, explicou que os objectivos da escola são comuns aos do município, criando-se uma “grande força motriz”. O autarca revelou que no prazo de 10 anos Rio Maior quer ser o concelho com maior índice de prática desportiva per capita. Santana Dias disse ainda que o município está a desenvolver um programa em que a prática desportiva vai trazer vantagens aos cidadãos e que se deverão estender ao tecido empresarial.

No decorrer do aniversário da ESDRM foram distinguidos os diplomados com melhor média em 2022/2023, os funcionários com 15, 20 e 25 anos de serviço e entregaram-se os prémios Cidadania “José Pedro Inês Canadas”, a Rodrigo Justino, Investigação e Desenvolvimento em Gestão do Desporto “Albino Maria” edição 2020/2022, a Paula Tavares, Celina Gonçalves e Vera Pedragosa, e a distinção “Executivo por um dia”, a Joana Lopes.

Bolsas de estudo e alojamento

Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, mais de 32 mil bolseiros receberam bolsa de estudo em Setembro, o que representou um aumento de 154% no número de bolsas pagas face ao mesmo momento do ano anterior. Este ano foi também aprovado um reforço significativo do complemento de alojamento para estudantes deslocados do ensino superior, de modo a garantir que os complementos pagos estão de acordo com o preço médio do alojamento privado praticado nas diferentes cidades do país.