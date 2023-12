Bombeiros de Samora Correia com orçamento superior a 1 milhão de euros

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia (AHBVSC) aprovou o orçamento, superior a um milhão de euros, para 2024. O valor da receita é igual ao valor da despesa. As contas foram apresentadas em Assembleia-Geral que se realizou quarta-feira à noite, no quartel-sede da AHBVSC.

Para o ano a associação quer manter rigorosa a gestão financeira, com as contas estabilizadas e pagamentos em dia aos fornecedores. Em 2024 a AHBVSC vai apresentar uma nova candidatura à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) para atribuição da quarta equipa de intervenção permanente, uma vez que a candidatura submetida este ano não foi aprovada.

Com recurso a financiamento da ANEPC, no âmbito das despesas extraordinárias dos incêndios rurais 2022, a associação quer concluir o processo iniciado em Agosto de substituição do tractor do semi-reboque de uma viatura da corporação devido a avaria.

