Câmara de Almeirim arranja Estrada do Meio para melhorar condições a agricultores

Município garante que no início de 2024 vai alcatroar o outro troço, de ligação a Benfica do Ribatejo.

A Câmara de Almeirim pavimentou a estrada agrícola entre a Nacional 114 e a Nacional 368m conhecida por “Estrada do Meio” e que serve várias propriedades agrícolas onde se cultiva, entre outras, vinho e tomate. A obra foi feita por administração directa, ou seja com maquinaria e funcionários da autarquia e sem intervenção de empresas privadas. Ao todo forma dois quilómetros e meio de alcatroamento que vem dar melhores condições de circulação, essencialmente aos agricultores que já se queixava do mau estado da via.

Esta via rural é sobretudo dedicada a tractores e máquinas, apesar de ser usada por condutores de veículos ligeiros que a usam para encurtar caminho entre Alpiarça e Almeirim, evitando ir até à localidade de Tapada. A velocidade máxima permitida nesta estrada é de 30Kms/hora. Apesar de a estrada já estar aberta à circulação, ainda faltam alguns trabalhos de consolidação das valetas, que segundo o presidente do município, Pedro Ribeiro, vão ser feitos no início do ano de 2024.

Está previsto também no início do estender a pavimentação no troço da mesma estrada entre a Nacional 114 e a freguesia de Benfica do Ribatejo, numa extensão maior, sendo que esta ligação tem cerca de oito quilómetros e em várias zonas desenvolve-se muito perto da vala real.