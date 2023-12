Detido por caça ilegal em Toucinhos

Um homem de 60 anos foi detido em flagrante pela GNR, através do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Tomar, por caça em área de protecção, na localidade de Toucinhos, no concelho de Ourém. A detenção ocorreu a 17 de Dezembro numa acção de fiscalização ao exercício do acto venatório para prevenção e detecção de situações ilícitas, quando o indivíduo se encontrava a caçar em terreno não cinegético.

No seguimento das diligências policiais foram apreendidos uma espingarda de caça e 13 cartuchos. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Ministério Público. A acção de fiscalização da GNR realiza-se em todo o território nacional até 28 de Fevereiro para prevenção, detecção e repressão de situações em desconformidade com as normas legalmente definidas.