Gravemente ferida em incêndio provocado por cobertor eléctrico em Alferrarede

Uma mulher de 96 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um incêndio que deflagrou na tarde de segunda-feira, 18 de Dezembro, na habitação onde vive, na Rua do Outeiro, em Alferrarede Velha, no concelho de Abrantes. Tudo indica que a origem das chamas esteve num cobertor eléctrico que entrou em combustão e originou um curto de circuito no quadro de electricidade da habitação.

De acordo com o adjunto de comando dos Bombeiros de Abrantes, Paulo Freitas, o alerta foi dado às 17h12 e à chegada dos meios ao local a idosa já se encontrava fora da habitação, acompanhada de uma outra pessoa, que não precisou de receber assistência. Já a idosa foi transportada ao Hospital de Abrantes em ambulância acompanhada pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo.

O incêndio ficou confinado ao quarto onde teve origem o foco inicial e os trabalhos de extinção, rescaldo e ventilação foram concluídos pelas 19h15. Em termos estruturais apenas esse compartimento da habitação ficou afectado, no entanto, gerou-se muito fumo no interior da casa, o que a tornou temporariamente inabitável. No local estiveram, segundo o Comando Sub-Regional de Protecção Civil do Médio Tejo, os Bombeiros de Abrantes, VMER do Médio Tejo, PSP e os serviços da Câmara de Abrantes, num total de 15 operacionais apoiados por seis viaturas.