José Miguel Noras confirmado como novo provedor da Misericórdia de Santarém

O antigo presidente da Câmara de Santarém, José Miguel Noras, foi eleito no dia 20 de Dezembro provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, liderando a única lista que foi submetida a sufrágio no acto eleitoral. O provedor cessante, Hermínio Martinho, passa a ser presidente da mesa da assembleia-geral. A tomada de posse dos novos órgãos sociais deve decorrer em meados de Janeiro de 2024. Participaram no acto 66 votantes, o que José Miguel Noras, 67 anos, considera ser uma boa adesão, tendo em conta que concorria apenas uma lista. O provedor recém-eleito, em declarações a O MIRANTE, deixa um agradecimento a todos os que intervieram no processo eleitoral, a todos os participantes e funcionários da instituição.

Tal como já havíamos divulgado, a lista para a mesa administrativa, liderada por José Miguel Noras, tinha como candidata a vice-provedora Lurdes Asseiro (antiga presidente do Politécnico de Santarém) e integra ainda a ex-vereadora Susana Pita Soares, Fernando Trindade, Jorge Segundo dos Santos, Gonçalo Sepúlveda, o ex-vereador Ricardo Segurado, Marta de Avillez Mascarenhas, João Fonseca de Oliveira e Maria da Conceição Matos. A lista para a mesa da assembleia-geral é liderada por Hermínio Martinho e conta ainda com o vereador Nuno Russo e João Carlos Arsénio. Para o conselho fiscal a lista é encabeçada por João Peres e integra também Gonçalo Eloy, Rui Brito, Vítor Labrincha e Carlos Correia dos Reis.