Poluição e maus cheiros na ribeira do Valverde

Os efluentes que mancham a ribeira do Valverde e os maus cheiros que se fazem sentir na vila de Azambuja, sobretudo em dias de vento e precipitação, continuam a gerar descontentamento entre moradores e comerciantes. Além das descargas directas de esgotos domésticos para as linhas de água, a actividade das suiniculturas é apontada como a causadora da poluição na ribeira e do cheiro nauseabundo que se faz sentir por toda a vila. Quem também está preocupado com a recorrência destes acontecimentos sem solução há vários anos é o presidente da Junta de Azambuja, André Salema, que avisou na última reunião do executivo que vai escrever sobre o assunto à presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida.