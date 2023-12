Protecção Civil de Santarém lança aviso devido às baixas temperaturas

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santarém emitiu um aviso à população com alertas para fazer face ao tempo frio que se vai sentir nos próximos dias, acompanhado de várias medidas preventivas. De acordo com a informação que consta no aviso, entre os alertas estão o risco de incêndios em habitações e a atenção redobrada a ter com grupos populacionais vulneráveis como crianças, idosos, pessoas portadoras de patologias crónicas e pessoas em situação de sem-abrigo.

Entre as medidas preventivas estão incluídas as recomendações de protecção de partes do corpo mais expostas ao frio como as mãos, pés e cabeça e também a correcta hidratação ao longo do dia. Nos cuidados a ter no lar alerta-se ainda para o risco de intoxicações por monóxido de carbono, recomendando-se o cuidado com aquecimentos a lenha.