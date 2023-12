A psicóloga que tem ganho poder na Câmara de Benavente

Catarina do Vale entrou na Câmara de Benavente em 2005 para um estágio na área da Psicologia. É vereadora há uma década e actualmente substitui o presidente nas suas ausências. A também presidente do Centro de Recuperação Infantil de Benavente não descarta a possibilidade de ser candidata à liderança do município.

Foi depois psicóloga no Agrupamento de Escolas de Samora Correia e acabou por ser convidada para integrar as listas da CDU. É vereadora há uma década, actualmente com responsabilidades de substituir o presidente nas suas ausências, e não descarta a possibilidade de ser candidata à liderança do município. Aficionada confessa, casada com o crítico tauromáquico Maurício do Vale, é também presidente do Centro de Recuperação Infantil de Benavente.

Afeiçoou-se ao cargo de presidente de Câmara de Benavente nos cerca de quatro meses em que presidiu às reuniões do executivo devido à doença do presidente?

Não me afeiçoei ao lugar. Foi um período difícil para todos porque o presidente estava doente e a grande preocupação centrava-se nele. Tive uma equipa muito boa que nos acompanhou e acho que correu bem, dentro do possível. Tenho um sentimento de dever cumprido.

O que pensa da decisão do presidente Carlos Coutinho querer levar o mandato até ao fim?

Teve um período de doença mais complicado mas neste momento está perfeitamente em condições e por isso vai levar o mandato até ao fim. Está nas suas plenas capacidades e tem projectos e ambição. Vamos cumprir com o que dissemos à população.

Se a CDU a convidar para ser cabeça-de-lista à Câmara de Benavente aceita?

Estou concentrada no projecto que assumi até 2025. Essa é a minha preocupação. Fomos a eleições com um caderno de encargos ambicioso e o meu foco é terminar o mandato com o que me comprometi fazer.