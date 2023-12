Crianças com deficiência vulneráveis à violência

As crianças com deficiência têm maior probabilidade de ser vítimas de violência física e de violência sexual. O alerta foi lançado pela coordenadora do Programa Nacional de Prevenção da Violência no ciclo de vida da Direcção Geral de Saúde (DGS), Daniela Machado, que foi uma das oradoras convidadas do seminário Infância, Deficiência e Violência que decorreu dia 14 de Dezembro no Ateneu Artístico Vilafranquense, em Vila Franca de Xira.

A sessão de abertura do seminário contou com a presença da secretária de Estado para a Inclusão, Ana Sofia Antunes. A governante garantiu que 97% dos alunos com deficiência estão inseridos em contexto escolar mas salientou que é importante um estudo que aborde a violência nas pessoas com deficiência, incluindo as crianças.