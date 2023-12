Eleição de órgãos sociais na Associação de Solidariedade Social da Fajarda

partilhe no Facebook

A Associação de Solidariedade Social da Fajarda, concelho de Coruche, vai reunir em assembleia-geral a 27 de Janeiro, pelas 14h00, na sede da associação. Da ordem de trabalhos consta a eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2024/2027. As listas candidatas devem ser entregues na secretaria da associação até às 17h00 de 12 de Janeiro de 2024. De acordo com os estatutos, se à hora marcada não estiver presente a maioria absoluta dos associados a assembleia-geral iniciará 30 minutos depois com qualquer número de associados presentes.