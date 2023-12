Médica que trabalhou sem receber em Assentis diz ter sido tratada de forma hostil

A médica Júlia Rebelo, que aceitou dar consultas aos utentes da freguesia de Assentis através do programa Bata Branca, lamentou a O MIRANTE a forma como o processo da sua integração no projecto foi conduzido mostrando alguma amargura por ter sido tratada de forma “arrogante” e “hostil” simplesmente por tentar reclamar dinheiro que lhe era devido pelas horas de trabalho. “Comecei a trabalhar em Outubro e nunca recebi, nem tenho nada assinado. Foi tudo muito à pressa para começarem o projecto, feito em cima do joelho, mas pensei que pelo menos fossem pagar, pelo menos uma parte, mas não, não me pagaram nada”, disse a profissional de saúde que trabalha no Hospital de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo.