Misericórdia de Coruche elege novos corpos sociais

A Santa Casa da Misericórdia de Coruche vai reunir em assembleia-geral na quarta-feira, 27 de Dezembro, pelas 18h00, na sala de reuniões do lar “Maria Clarisse Lereno”. Vão ser eleitos os corpos sociais para o quadriénio 2024/2027 da mesa da assembleia-geral, mesa administrativa e definitório ou conselho fiscal. A assembleia-geral tem início se à hora marcada estiver presente mais de metade dos associados com direito de voto ou, meia hora depois, com qualquer número de presenças.

A Santa Casa da Misericórdia de Coruche alerta para o facto dos irmãos que apresentem quotizações por pagar de anos anteriores a 2023, assim como quaisquer outras dívidas para com a instituição, não podem participar no acto eleitoral.