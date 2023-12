Moradores de Azervadinha fartos de promessas

Moradores da aldeia de Coruche dizem estar fartos do barulho provocado pela passagem de camiões e das promessas que duram há décadas para resolver o problema.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os moradores que vivem junto à Estrada Nacional 251 em Azervadinha, concelho de Coruche, estão fartos de promessas e voltam a reclamar que o troço empedrado daquela via, com cerca de 800 metros, seja substituído por alcatrão. Os moradores queixam-se que já pedem a substituição do pavimento há cerca de 20 anos e apesar de a obra ser considerada prioritária até hoje nada foi feito. Quem reside ali não se consegue habituar ao ruído causado pela passagem de camiões que por ali circulam, de dia e de noite, em direcção ao Alentejo e Espanha.