Projecto “Fazes-me Falta” em Mação com edição de Natal

O projecto “Fazes-me Falta” é uma actividade desenvolvida no município de Mação com os membros do Clube Sénior. O objectivo passa por incentivar os participantes a partilharem entre si memórias, histórias, cantigas e reflexões. No dia 15 de Dezembro, decorreu a edição de Natal que recaiu sobre temas da época natalícia.

A iniciativa procura incentivar à partilha de memórias e histórias dos mais antigos para os mais novos e conhecimentos que caracterizem a cultura e a identidade do concelho. Inicialmente desenvolvida pela Biblioteca Municipal de Mação, a actividade associou-se ao Clube Sénior e integrou os seus membros no projecto. Os participantes desfrutaram de uma tarde de convívio, com gorros de Pai Natal, realizaram uma caminhada e visitaram a Aldeia Natal.