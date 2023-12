Tomar Game Festival regressa para mais uma edição

O Tomar Game Festival, o maior evento de cultura gaming e entretenimento digital da região, regressa com mais entretenimento. O festival vai decorrer de 23 a 25 de Fevereiro no Complexo Cultural da Levada, em Tomar. Os fãs de videojogos e tecnologia podem esperar três dias recheados com torneios de eSports, Cosplay, Realidade Virtual, Área de Exposição, Retrogaming, presença de influenciadores e muito mais.

A edição de 2024 foi cuidadosamente planeada para agradar os visitantes de todas as idades e interesses dentro da cultura gaming. O evento terá o dobro das estações de jogo do evento anterior. Entre as novidades que o evento irá revelar, o destaque vai para o jogo Tugga Titans, uma espécie de "Pokémon Português". O jogo foi desenvolvido por quatro jovens do distrito de Santarém com idades entre os 11 e os 14 anos.

Os bilhetes para o Tomar Game Festival estão disponíveis exclusivamente online. Há bilhetes família/grupo e VIP com descontos e vantagens especiais. Crianças até aos 6 anos e cosplayers não pagam.