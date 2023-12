Bombeiros de Azambuja lançam carta aberta por melhores condições

Os Bombeiros Voluntários de Azambuja, na pessoa do seu comandante, Ricardo Correia, lançaram uma carta aberta onde exigem melhores condições de trabalho, uma carreira estável com formação contínua e especializada e a valorização do voluntariado. “Queremos não só para nós, Bombeiros de Azambuja, mas para todos os nossos colegas que por este país fora representam o maior, mais próximo e mais presente agente de protecção civil, ainda assente sobre uma estrutura de voluntariado inexplicável”, refere o comandante.

Na missiva, que surge nesta época natalícia com esperança redobrada de que os pedidos sejam atendidos, pede-se uma carreira que “permita fixar os bombeiros profissionais nos seus empregos e dar-lhes as condições para exercerem” as suas funções até à reforma como “profissão de desgaste rápido”. Pedem formação contínua e especializada que aborde novos riscos tecnológicos, mais e melhores meios que não ponham os seus operacionais em risco nem as vítimas que neles são transportadas e melhores equipamentos de protecção individual. *Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.