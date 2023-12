Graça Padinha e a arte de modelar figuras em garrafas de vidro

As garrafas de vidro são a base dos trabalhos de Graça Padinha, que molda figuras em porcelana fria. O talento, adormecido durante algumas décadas, despertou na pandemia ao reparar em algumas garrafas vazias que tinha em casa. Começou no pontilhismo com recurso a canetas, cotonetes ou à ponta do pincel, e nunca mais parou. Natural de Santarém, licenciou-se em Gestão de Recursos Humanos e trabalhou na área comercial durante vários anos, mas garante nunca se ter sentido realizada. Actualmente, com 50 anos, afirma que só aos 48 encontrou o seu propósito de vida. “Toda a minha vida fui norteada por demandas sociais e culturais que cumpri, mas que não faziam sentido para mim, tirando o facto de ter sido mãe”, revela Graça Padinha, acrescentando que a sua felicidade está “no tapete de yoga e no tapete de trabalho”.

A entrevista de O MIRANTE a Graça Padinha decorre no sótão da casa da mãe, em Santarém, onde vive e trabalha as peças. Por volta da primeira década deste milénio, a artesã pintava vitrais e oferecia à família pela altura do Natal, mas a pandemia foi o impulso que precisava. “Sentia muita angústia e não sabia porquê. Mergulhando no que sentia, e tendo tempo, comecei a fazer aquilo que faço hoje. Foi das melhores decisões da minha vida”, desabafa. Graça Padinha define-se como uma autodidacta, uma vez que nunca teve qualquer formação em pintura ou modelagem. Os rostos das esculturas são moldados à mão em porcelana fria, pintados a pincel e para as vestes são reaproveitados tecidos de roupas que já não usa e bijuteria. Recentemente aderiu ao estilo steampunk, decorando garrafas de whisky com anilhas, chaves, parafusos, engrenagem, entre outros. No caso das esculturas, partem de garrafas de vinho, água, cerveja, utilizando a técnica do guardanapo no vidro. Já fez Amália Rodrigues, minhotas, o Santo António e até a Annabelle, personagem de um filme de terror. Alusivo ao Ribatejo, já criou a ribatejana, o campino, a avieira do Tejo e o pescador. Para seguir à risca a tradição, guia-se por um livro que requisitou na biblioteca sobre o traje regional em Portugal. Cada escultura demora entre quatro e cinco dias a estar pronta.

Encontrar sentido para a vida

Graça Padinha vive também com o irmão que sofre de uma patologia do foro psiquiátrico e defende que “a maior parte das depressões surgem porque as pessoas estão vazias e ainda não descobriram o que podem dar ao mundo”. Não há um dia em que a artesã não esteja à secretária a criar e admite que não precisa de muito para ser feliz. A sustentabilidade é uma das suas preocupações durante o processo criativo e mesmo no seu dia-a-dia, evitando o plástico e reaproveitando materiais para não fazer lixo, seguindo a máxima de que “o planeta é a nossa casa e quanto mais limpa estiver melhor”.