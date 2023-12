IC2 na zona de Rio Maior finalmente requalificado

A empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que se encontra concluída a empreitada de beneficiação do troço do Itinerário Complementar (IC) 2, num troço com cerca de 20 quilómetros entre o nó da Asseiceira, no concelho de Rio Maior, e a zona urbana de Freires, no concelho de Alcobaça. A empreitada, reclamada durante anos devido à elevada sinistralidade nesse trajecto, envolveu, entre outros trabalhos, a reabilitação integral do pavimento e a criação de cinco novas rotundas, que facilitam as acessibilidades à rede viária local. Com esta intervenção, a IP pretende melhorar a fluidez do tráfego e reforçar as condições de segurança rodoviária dos milhares de automobilistas que ali circulam diariamente, mitigando o risco de acidente e assim contribuindo para a redução da sinistralidade.

A IP salienta que na obra foi implementada uma solução inovadora e sustentável de reabilitação do pavimento, através da utilização de material de obra reciclado proveniente das lajes retiradas. A obra compreendeu também a adequação e melhoria da sinalização de código e de orientação e o reforço do sistema de drenagem.

A requalificação do IC2 nos concelhos de Alcobaça e Rio Maior tinha um investimento previsto de 8,4 milhões de euros. Trata-se de um troço sinalizado como ponto negro de segurança rodoviária e palco de acidentes graves com frequência. A falta de segurança da via e os atrasos na requalificação da via geraram, nos últimos anos, protestos organizados pelo Movimento Marcha Lenta no IC2 e apoiados pelos municípios de Alcobaça e Rio Maior.