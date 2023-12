Intervenção em praça de Santarém questionada por presidente da junta

Falta de espaços verdes na requalificada Praça Visconde Serra do Pilar, em Santarém, referida na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, pediu na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém para que seja reavaliado o projecto de requalificação da Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico da cidade, cujas obras terminaram recentemente. A empreitada foi da responsabilidade do município.

O autarca socialista referiu que a praça merecia um cuidado especial considerando que existe um número de espaços verdes reduzido e que a cidade merecia mais do que meros canteiros. Na resposta, o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), referiu que vai solicitar que o pedido seja avaliado, referindo também que a praça nunca teve espaços ajardinados. Diamantino Duarte ainda questionou o executivo da Câmara de Santarém sobre a extensão do mercado Agrobio para essa praça. O vereador Nuno Russo referiu que o mercado vai continuar a realizar-te aos sábado, até decisão em contrário, na Praça Sá da Bandeira.