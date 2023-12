Parque infantil em Asseiceira com melhores condições

O Parque Infantil do Jardim das Estrelas, em Asseiceira, foi renovado e requalificado numa intervenção a cargo da Junta de Freguesia de Asseiceira no âmbito de um acordo de parceria com a Câmara de Rio Maior. O espaço servirá também para os alunos do Centro Escolar de Asseiceira, oferecendo agora melhores condições às crianças, com a colocação de novos equipamentos e de um novo piso.

A abertura do renovado recinto de brincadeiras contou as presenças do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, da vereadora da Educação, Leonor Fragoso, da presidente da Junta de Asseiceira, Filipa Raimundo, e do director do Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, Paulo Almeida.