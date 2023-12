Unidade da Mama em VFX com 300 cirurgias num ano

No último ano, a Unidade de Mama do Hospital de Vila Franca de Xira, focada no tratamento do cancro da mama, realizou 300 cirurgias e mais de 2.500 consultas, informou aquela unidade de saúde em comunicado. Inaugurada a 20 de Dezembro de 2022, a unidade foca-se no tratamento cirúrgico da mama, integrando todas as fases do processo da doença, desde a consulta até ao pós-operatório.