Abrantes aumenta valor para bolsas de estudo para alunos do ensino superior

A Câmara de Abrantes, no âmbito do protocolo com o Rotary Club de Abrantes e a Fundação Rotária Portuguesa, aprovou o aumento do valor das bolsas de estudo atribuídas a alunos do ensino superior, passando dos 750 para 800 euros. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal.

Esta é a segunda adenda ao protocolo de colaboração celebrado em 2012 entre o município, a Fundação Rotária Portuguesa e o Rotary Club de Abrantes através do qual são atribuídas bolsas de estudo no valor de 800 euros a cada um dos 42 estudantes universitários residentes no concelho, apoiados pela câmara municipal, ascendendo a 34.600 euros o valor anual a atribuir.

Com a atribuição das bolsas de estudo, refere o município em comunicado, pretende-se incentivar e proporcionar condições de igualdade de acesso à formação superior a jovens residentes no concelho que, devido a dificuldades económicas por parte das famílias, possam ter dificuldade em prosseguir os seus estudos. Para além das referidas 42 bolsas há ainda a atribuição de outras bolsas de estudo que são apoiadas por patrocinadores e pelo movimento rotário.