Bombeiros Torrejanos têm nova sala com tecnologia de ponta que vai permitir melhorar resposta

Os Bombeiros Voluntários Torrejanos inauguraram no sábado, 16 de Dezembro, a nova recepção do quartel. A sala foi reconstruída na totalidade e foi actualizado todo o sistema de comunicações e informático para tecnologia mais avançada. Na cerimónia de inauguração estiveram presentes munícipes, Nuno Cruz, presidente dos bombeiros, Pedro Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, e representantes de várias entidades. O projecto foi concretizado em pouco mais de dois meses.

Nuno Cruz demonstrou a sua satisfação em ver realizado um projecto que “é merecido para os bombeiros, para o distrito e para os torrejanos”. Pedro Ferreira deixou elogios aos bombeiros torrejanos pelo serviço que prestam no território e afirmou tratar-se de um passo importante para a corporação melhorar ainda mais a operacionalidade e trabalhar ainda melhor os seus dados. O autarca agradeceu ainda à nova direcção o esforço que tem feito deixando votos de boa sorte e afirmando que “começaram com o pé direito com a implementação deste novo projecto”.

Um equipamento diferenciado

Gabriel Neves, vice-presidente da direcção, foi o responsável pela apresentação do novo equipamento, que teve um investimento superior a 50 mil euros, financiado em 65% pelo município. Gabriel Neves explicou que o antigo posto de rádio é assim substituído por uma central de comunicações e operações que agrega uma sala de crise. O equipamento é totalmente digital, com evoluções electrónicas e tecnológicas de ponta. Os computadores vão ter acesso a todos os rádios uma vez que estão instalados dentro do operador. Foram colocadas 45 câmaras em todo o quartel permitindo ao operador de serviço verificar todas as zonas, sem ângulos mortos e todos os telefones passam a ser digitais e capazes de funcionar mesmo em caso de falhas digitais ou de energia. O software contempla todas as funções que o operacional de serviço necessita e o equipamento foi pensado para garantir a protecção nocturna dos bombeiros de serviço. Os portões passam a ser electrónicos e cada viatura possui um chip para levantamento automático das cancelas de entrada e saída. Os televisores existentes na sala servem para acompanhar notícias de ocorrências, as informações e localizações das viaturas de serviço, o ciclope da GNR instalado nas serras da região, ocorrências activas e informações das condições meteorológicas na região. Além disso foram instalados dois televisores junto às viaturas. As cadeiras foram adaptadas para um maior conforto dos operacionais que chegam a fazer 12 horas de serviço e o chão montado de forma técnica para ser retirado facilmente com ventosas, em caso de ser necessário mexer nos cabos do sistema.