CBEI de Vila Franca de Xira tem nova direcção após três anos de contestação

Rigor, transparência, aproximar os sócios e a comunidade são alguns dos objectivos traçados pelos novos dirigentes do Centro de Bem-Estar Infantil (CBEI) de Vila Franca de Xira, que foram eleitos na última semana. A nova presidente da direcção é Marta Calisto e sucede a Gil Teixeira, que viu o último mandato marcado por contestação de vários sócios e pelas dificuldades financeiras que obrigaram a recorrer ao Fundo de Socorro da Segurança Social.

Os corpos gerentes para os próximos quatro anos foram eleitos a 13 de Dezembro por 49 votos a favor contra 38 da lista liderada pelo anterior presidente, Gil Teixeira. Também houve cinco votos em branco e um nulo. “É uma vitória para os utentes e os sócios do CBEI”, diz a O MIRANTE a nova presidente, Marta Calisto, garantindo que a nova direcção sabe onde quer posicionar o CBEI no futuro. “Sabemos o que a instituição foi por isso queremos um CBEI cheio de crianças, onde brinquem, sejam felizes, tenham um corpo docente e uma estrutura feliz com o seu local de trabalho. Queremos o regresso da ‘casinha amarela’ como muita gente em VFX a conhece”, explica.

A dirigente garante que os novos corpos sociais estão apostados numa política de rigor e transparência na gestão, próxima da comunidade e dos sócios. “Dado o desconhecimento que temos, por via da ausência de assembleias, relatórios de contas e planos de actividades que só foram publicados nas vésperas das eleições, ainda não sabemos em concreto como vamos encontrar a instituição. Depois de tomarmos posse vamos ter muito trabalho para perceber as condições em que tudo se encontra”, explica.

Para a dirigente, a pandemia e o isolamento que trouxe às instituições não podem ser desculpa para tudo. Já sobre os encargos e responsabilidades inerentes ao Fundo de Socorro da Segurança Social, Marta Calisto reconhece que será um desafio. “Vamos ter de fazer a ligação com todas as instituições parceiras que trabalham diariamente com o CBEI, seja a Segurança Social, a câmara ou a junta de freguesia. Vamos reunir com todas e perceber como está a instituição. Temos a noção que não será uma situação fácil mas estamos determinados para trabalhar e com objectivos bem definidos”, garante.

Já sobre o ambiente tenso dos últimos quatro anos, pautado por manifestações, concentrações e vigílias em defesa do CBEI, como O MIRANTE noticiou, Marta Calisto refuta a ideia de um clima tumultuoso. “Muitas vezes este grupo de sócios foi acusado de não querer o melhor para o CBEI e querer prejudicá-lo. Isso não é verdade. Nunca foi nosso objectivo que o CBEI não ficasse bem visto. Sempre quisemos o bem do CBEI. As manifestações foram sempre no sentido de dizer que havia um problema e nós fazíamos parte da solução e queríamos ajudar a resolver”, refere.