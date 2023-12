Criação de creche na antiga escola das Louçãs com projecto aprovado

O projecto de execução que define os pressupostos para a instalação de uma creche municipal na antiga escola das Louças foi apreciado e aprovado na reunião da Câmara Municipal de Ourém do passado dia 4 de Dezembro. O projecto representa um investimento superior a um milhão de euros, contará com financiamento do programa PARES e do município de Ourém e dará resposta a uma carência identificada no concelho.

O projecto de execução reflecte a necessária reabilitação e ampliação da antiga escola das Louçãs que vai ter capacidade para albergar 42 crianças, servindo não só a população residente na cidade de Ourém, mas também quem trabalha na Zona Industrial de Casal dos Frades. A perspectiva do município passa por, após aprovação do projecto de execução, concretizar o lançamento do concurso público no início de 2024 e iniciar a empreitada no decorrer do mesmo ano.