Criado Conselho Municipal de Turismo do Sardoal

Os elementos que integram o Conselho Municipal de Turismo do Concelho do Sardoal (CMTS) tomaram posse a 12 de Dezembro sendo o presidente Miguel Borges, que também lidera a Câmara do Sardoal. Durante a primeira reunião foram apresentados os objectivos do conselho municipal que se assume como um órgão de debate e reflexão do turismo de âmbito municipal. Tem funções de natureza consultiva, de articulação e cooperação para as questões relacionadas com o turismo. Visa promover, acompanhar, analisar, debater e sustentar um processo de reflexão estratégica mobilizando os agentes locais na definição das linhas de actuação entre entidades públicas e privadas com o intuito de melhorar a oferta turística, identificar oportunidades de mercado e promover novas dinâmicas de desenvolvimento turístico.

Miguel Borges referiu também que o sector do turismo em Portugal tem seguido a tendência mundial de forte crescimento sendo o nosso país, sublinha, um dos que mais cresce e isso reflecte-se no Sardoal com o surgimento simultâneo de um maior número de actores no sector, assim como de uma oferta turística mais estruturada nomeadamente a Rota da Estrada N2; turismo religioso; turismo de natureza; turismo cultural e aposta nos produtos locais e artesanato.

“É evidente a importância do turismo na economia e desenvolvimento do concelho. Com a criação do Conselho Municipal de Turismo do Sardoal pretende-se uma maior aproximação do poder público com a sociedade civil fortalecendo a participação democrática na formulação e na implementação de políticas públicas para o turismo municipal”, concluiu Miguel Borges.