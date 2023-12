Decorrem buscas por mulher desaparecida em Samora Correia

Buscas por Maria Margarida Maduro estão a ser levadas a cabo por militares da GNR. Também o filho, com a ajuda de amigos, tem procurado desesperadamente pela mãe, que no dia do seu desaparecimento tinha vestido um casaco azul claro e calças azuis escuras.