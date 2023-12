Orçamento da Chamusca refém do financiamento de obras

O orçamento da Câmara Municipal da Chamusca para 2024 é de cerca de 16,8 milhões de euros e foi aprovado pela maioria socialista, com os votos contra da CDU e da coligação PSD/CDS. Da verba total fazem parte cerca de 2,6 milhões de euros que transitam em saldo de gerência.

Na sessão camarária de 5 de Dezembro, a oposição criticou o facto de não se dar o devido destaque a áreas que consideram fundamentais para o desenvolvimento do concelho, nomeadamente o turismo e empreendedorismo. Por exemplo, a verba definida em orçamento para o empreendedorismo é de 18 mil euros. “Vou votar contra porque este nunca seria o meu orçamento. Estamos reféns das obras que estamos a fazer, ainda por cima não há garantia de financiamento”, disse Tiago Prestes (PSD/CDS).

Em declaração de voto, a vereadora Gisela Matias (CDU) começou por afirmar que, mais uma vez, no documento não estão explanados os contributos dados pela oposição. A autarca deixou um conjunto de sugestões que não foram contempladas, nomeadamente o loteamento Seno e Toscano, a conclusão do projecto da entrada sul, e o melhoramento do piso do complexo desportivo (Vale de Cavalos); a requalificação do equipamento multiusos/edifício da Banda da Filarmónica (Carregueira); requalificação do pontão da Parreira Velha (Parreira); e na Chamusca/Pinheiro Grande, a requalificação da Ladeira do Vale de Inferno, a estrada de saída das Areolas, o Centro de Interpretação dos Aveiros e do Tejo, entre outros. “Este documento orçamental (…) está subjugado a avisos e financiamentos que, sabemos, pretendem abranger um paronama geral mas pecam por passar ao lado da realidade concreta e particular daquilo que importa para o concelho da Chamusca”, acrescentou Gisela Matias.

À espera da revisão orçamental

O orçamento da Câmara da Chamusca para 2024 tem como prioridade investimentos com financiamento de fundos comunitários europeus. O presidente do município, Paulo Queimado, espera que em Fevereiro possa ser realizada uma revisão orçamental, caso haja financiamentos, para poder aumentar as verbas em rubricas onde os valores são baixos.

As despesas com os recursos humanos representam uma grande fatia do orçamento. O autarca da Chamusca referiu ainda que a transferência de administração para as juntas de freguesia representam uma despesa de cerca de um milhão de euros e que em contratos de energia o município deverá gastar perto de 800 mil euros em 2024. As obras na escola sede, nas piscinas municipais e no arquivo histórico municipal continuam em curso e já sofreram muitos contratempos. Paulo Queimado afirmou ponderar recorrer a empréstimo bancário se os financiamentos demorarem a aparecer para não voltarem a existir constrangimentos com a execução das empreitadas.