Ourém tem mais oito médicos de família a trabalhar no concelho

A continuidade do projecto “Bata Branca”, que pretende combater a falta de médicos de família no concelho de Ourém, tem permitido garantir a permanência de mais oito médicos distribuídos por cinco unidades de saúde. Na última sessão de Assembleia Municipal de Ourém, Luís Albuquerque não escondeu o agrado pelo sucesso do programa. “O sector da saúde foi seguramente aquele que mais deu que falar ao longo deste ano e também aquele que mais preocupação gerou no seio da equipa que tenho a honra de liderar. Mesmo não tendo poderes nem competências para resolver o problema de uma vez por todas nunca baixámos os braços e redobrámos o empenho e a motivação na procura por soluções de recurso, capazes de minimizar a questão central deste problema: a falta de profissionais do sector”, referiu o presidente do município.

O autarca destacou o investimento de milhares de euros na contratação de médicos até ao limite de 100 horas semanais. “Elaborámos um regulamento de apoio à fixação de médicos no nosso concelho e aceitámos a competência de descentralização na área da saúde de forma que possamos conseguir ter uma maior proximidade para a resolução de alguns problemas identificados há muito tempo nomeadamente ao nível das instalações dos diversos pólos de saúde. Ainda neste contexto não posso deixar de referir as obras em curso para o futuro Centro de Saúde de Caxarias ou ainda as candidaturas ao PRR para a remodelação dos Centros de Saúde de Fátima e Caxarias, para as quais já temos financiamento no montante de 2,7 milhões de euros”, vincou.

Recorde-se que em reunião de câmara de 6 de Novembro foi aprovada a proposta de renovação do protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Fátima – Ourém visando a continuidade do projecto “Bata Branca”. A iniciativa municipal envolve um esforço conjunto que disponibiliza uma comparticipação no valor de 27 euros por hora para que os médicos estejam disponíveis para a prestação de consultas nos serviços de saúde primários. A entidade gestora do projecto é a Santa Casa da Misericórdia de Fátima – Ourém, que recebe do município uma comparticipação remanescente, num valor até 15 euros por hora, para as consultas prestadas nas diferentes unidades de cuidados de saúde de Ourém.