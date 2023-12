Reabilitação da Escola Secundária de Coruche entre as prioridades do orçamento municipal

O executivo da Câmara de Coruche aprovou o orçamento e as grandes opções do plano (GOP) para 2024 no valor de cerca de 42 milhões de euros, aproximadamente mais três milhões de euros do que no ano anterior. O presidente do município, o socialista Francisco Oliveira, explicou que uma das principais despesas é com os recursos humanos, para onde estão alocados cerca de dez milhões de euros. “Este é um orçamento arrojado e que demonstra muita ambição do executivo socialista para o concelho de Coruche”, afirmou o autarca em sessão camarária extraordinária onde os documentos foram aprovados pelo PS, com o voto contra do PSD e duas abstenções dos vereadores da CDU.

O executivo de maioria socialista pretende concretizar, em 2024, a reabilitação da Escola Secundária de Coruche e também fazer intervenções em algumas escolas primárias do concelho. A obra do edifício multifamiliar, mais conhecido como Edifício das Corujas, representa o único empréstimo bancário que o município tem, no valor de um milhão de euros. Também está previsto avançar com o projecto de edifícios de habitação a construir em Santo Antonino, Casal dos Ossos e Couço.

A requalificação de diversas estradas e arruamentos em todas as freguesias assim como a obra na zona envolvente à escola secundária, construção de passeios na Estrada Nacional 114-3 e colocação de lombas em todo o concelho são outras intervenções previstas. A nível desportivo está incluído no orçamento e GOP a substituição dos relvados sintéticos das Fazendas das Figueiras e em Santana do Mato. Francisco Oliveira lamenta que, por falta de disponibilidade financeira, não seja possível avançar com a obra do Centro Cultural de Coruche, que está em fase de anteprojecto; os passadiços do Sorraia, um investimento de cerca de um milhão de euros que ligará as margens esquerda e direita do rio Sorraia; e o Centro Social da Lamarosa (900 mil euros).

A requalificação do edifício dos paços do concelho também não será concretizada em 2024. Com as alterações que o município fez ao projecto, tendo incluído algumas melhorias como a eficiência energética, electricidade e correcção de uma saída de emergência, a empreitada só avança com recurso a empréstimo bancário ou com fundos comunitários, o que ainda não aconteceu. A obra tinha um investimento inicial previsto de 2,7 milhões de euros, estando agora estimada em mais de 3,5 milhões de euros.

Os vereadores da CDU defendem que o orçamento deveria ser mais ambicioso e incluir um maior conjunto de apoios às famílias, associações e à economia do concelho.