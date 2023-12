Aquecedor na origem de incêndio no Pombalinho que deixou mulher de 90 anos em mau estado

Cozinha e marquise foram as divisões mais afectadas e a prontidão da resposta dos Bombeiros Voluntários da Golegã impediu que as chamas se alastrassem.

A origem do incêndio numa habitação na Rua 5 de Outubro, no Pombalinho, terá sido um aquecedor antigo que sobreaqueceu com cobertores em cima. Segundo apurou O MIRANTE, na habitação vive uma mulher com cerca de 90 anos. Na altura em que o incêndio começou, ter-se-ia ausentado da daquela divisão para uma outra. Ao deparar-se com as chamas, tentou intervir e sofreu queimaduras ao nível do rosto.

A cozinha e marquise foram as divisões mais afectadas e a prontidão da resposta dos Bombeiros Voluntários da Golegã impediu que as chamas se alastrassem ao tecto, em madeira, e a outras divisões da habitação. Segundo explicaram a O MIRANTE alguns moradores, arderam muitos materiais, sofás e mesas. O incêndio deflagrou às 18h45 de terça-feira, 12 de Dezembro, e a vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, confirmou confimou o nosso jornal com o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo.