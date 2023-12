Escolas de Santarém concorrem na recolha de óleos alimentares usados

A Câmara de Santarém entregou os prémios do concurso “Vamos dar o litro”, que contou com a participação de sete estabelecimentos de ensino dos agrupamentos de escolas do concelho. O concurso teve como objectivo a recolha de óleos alimentares usados. No Grupo A (ensino pré-escolar e 1.º ciclo) o 1º prémio foi para a Escola Básica de Abrã, que participou com 19 alunos; o 2º prémio para Escola Básica do Mergulhão, que participou com 137 alunos; e o 3º prémio para Escola Básica do Sacapeito, que participou com 179 alunos.

No Grupo B (ensino do 2.º e 3.º ciclo e secundário), o 1º prémio foi para a Escola Básica 2,3 D. João II, que participou com 978 alunos; o 2º para a Escola Básica Mem Ramires, que participou com 566 alunos; e o 3º para a Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, que participou com 1.069 alunos. O concurso foi promovido pela Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da autarquia.

A vereadora com o pelouro da Juventude, Beatriz Martins, agradeceu a participação das escolas e respectivos alunos e o empenho colocado na recolha de óleos alimentares usados. O primeiro prémio foi de 500 euros, o segundo prémio de 300 euros e o terceiro de 200 euros. Metade desse valor foi comparticipado pela empresa municipal Águas de Santarém.