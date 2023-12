Na segunda tentativa já há direcção eleita nos Bombeiros de Alverca

Os sócios dos Bombeiros Voluntários de Alverca elegeram, a 20 de Dezembro, novos corpos sociais para o biénio 2024/2025 colocando um ponto final no clima de incerteza que durava desde Novembro, altura era que ao primeiro procedimento não apareceram listas candidatas.

Ao segundo procedimento eleitoral lançado por Maria Raquel Pereira, então presidente da Assembleia-Geral, já apareceu uma lista candidata, agora eleita, que é liderada na direcção por Célia Ferreira. A lista inclui, na direcção, Lucília Antunes (vice-presidente), João Antunes (vice-presidente), Ricardo Pedro (secretário), Ana Cunha (secretária adjunta), Carla Fajardo (tesoureira) e Carlos Pereira (vogal). Custódia Jardino foi eleita como suplente. Na mesa da Assembleia-Geral foi eleito como novo presidente José Pina, seguindo-te Mário Freitas (vice-presidente), Manuel Flores (vice-presidente) e como secretárias Paula Sousa e Andreia Roupeta. Por fim, no Conselho Fiscal, foram eleitos Maria Pereira (presidente), Domingos Brás (vice-presidente) e Maria Monteiro (secretário/relator).

Para dia 28 de Dezembro está agendada uma nova assembleia-geral, às 21h00, para apresentação, discussão e votação do orçamento e plano de actividades para o próximo ano. O orçamento para o próximo ano da associação é de 907 mil euros e do plano de actividades constam como objectivos renegociar os contratos de serviços da associação com vista a reduzir gastos, mitigar despesas e quebras de receitas com promoção de uma gestão descentralizada, promover iniciativas que possam angariar receitas para a associação, estabelecer protocolos com várias entidades visando permitir aos bombeiros beneficiar de uma rede de descontos, obter donativos para a requalificação do quartel, equipamentos e veículos e, entre outros, implementar um plano de prevenção das condições de segurança, higiene e saúde no trabalho.