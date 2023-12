Câmara de Rio Maior perde fundos comunitários para obra que tem corrido mal

A Câmara de Rio Maior rescindiu o contrato com o empreiteiro a quem tinha adjudicado a requalificação da antiga Moagem Maria Celeste e zona envolvente, em Rio Maior, devido aos sucessivos atrasos na execução das obras, que levam à perda de fundos comunitários que estavam garantidos para a empreitada. O prazo inicialmente previsto para realização dos trabalhos era de 18 meses e terminava em 17 de Fevereiro de 2023. Esse prazo deslizou depois para 30 de Junho e 30 de Novembro de 2023, após duas prorrogações de prazo concedidas pela autarquia, mas a empreitada continuou a andar a passo de caracol, ao ponto de ainda não estar sequer executado um terço dos trabalhos previstos.

Perante esse cenário o presidente do município, Filipe Santana Dias, emitiu um despacho propondo a resolução sancionatória do contrato com a empresa Solmaior, Lda, que foi ratificado na reunião de câmara de 30 de Novembro. Em resposta escrita enviada a O MIRANTE, o autarca diz que, “no entender do município, o empreiteiro incumpriu reiteradamente com os planos de trabalhos apresentados”. E acrescenta que, em Setembro de 2023, o município solicitou ao empreiteiro uma “solução exequível”, que garantisse o cumprimento do prazo contratual da empreitada, então fixado em 30 de Novembro, sendo que, “na resposta apresentada pelo empreiteiro, este nada disse sobre tal solução, omitindo a apresentação de novo plano de trabalhos corrigido”.

Após a resolução do contrato o processo está agora a ser analisado para aplicação de todas as sanções aplicáveis, de acordo com o previsto no Código dos Contratos Públicos. O empreiteiro foi entretanto notificado para se pronunciar sobre essa decisão.

O projecto era apoiado pelo quadro comunitário de apoio Portugal 2020 e com o seu fim terminou também a comparticipação ao mesmo. No entanto, diz Filipe Santana Dias, há probabilidade de ser financiada no novo quadro comunitário de apoio. “O projecto vai ser revisto, para abertura de novo procedimento concursal, pelo que, à data, ainda não foi apurado o valor base e prazo de execução. Estima-se que a abertura de novo procedimento concursal possa ocorrer no primeiro trimestre de 2024”, informa o autarca.

Os vereadores do PS na Câmara de Rio Maior votaram contra a ratificação do despacho do presidente, referindo que desde 2021 que têm vindo a alertar para os sistemáticos atrasos e falhas na obra, bem como na da Casa Poeta Ruy Belo, em São João da Ribeira, igualmente adjudicada ao mesmo empreiteiro. “Só na Moagem Maria Celeste, o município perderá cerca de dois milhões de euros deste Quadro Comunitário de Apoio (2020) e irá comprometer outro tanto para o próximo Quadro 2030. Com a soma das perdas na empreitada da Casa Ruy Belo, que teve o mesmo empreiteiro e seguiu a mesma sorte, o município, entre perdas e comprometimento de fundos, relançamento de empreitadas e adaptação de projectos, agravamento de preços, perderá cerca de 4,3 milhões de euros”, alegam os vereadores Miguel Paulo e Susana Gaspar.

A posição dos vereadores do PS não caiu bem entre a coligação PSD/CDS que gere o município, com Filipe Santana Dias a dizer ao nosso jornal que “perante a sua incapacidade clara de fazer política nos locais próprios, vêm os senhores vereadores do PS tentar fazer polémica nos órgãos de comunicação social. Esta é uma forma de estar na vida pública com que não nos identificamos e que não queremos sequer qualificar”.

E conclui: “Em última análise, os senhores vereadores do PS votaram contra a resolução do contrato, mesmo depois de verificadas todas as inconformidades, o que seguramente deixará dúvidas sobre as reais pretensões do PS. Por um lado, consideram que a empreitada não pode continuar, mas resguardam-se, pouco corajosamente, quando é chegada a altura de tomar decisões e de assumir posições claras e inequívocas”.