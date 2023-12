Colisão rodoviária na Estrada Nacional 365 na Golegã

Uma colisão rodoviária a envolver três viaturas ligeiras de passageiros ocorreu no início desta tarde, dia 26 de Dezembro, na Estrada Nacional 365 na Golegã. Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo, quatro vítimas foram assistidas no local e apenas uma vítima leve foi transportada para o Hospital de Abrantes. O alerta foi dado às 12h40 e para o local deslocaram-se sete viaturas e 16 operacionais.