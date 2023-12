Continua drama das 40 famílias que compraram apartamentos em VFX e não os podem habitar

Dezenas de caixotes empoleirados nos corredores com autocolantes a dizer “Vila Franca de Xira” guardam há mais de um ano os pertences do casal Gustavo Neto e Saulete Porto. Uma “vida em suspenso”, como dizem a O MIRANTE, enquanto esperam que o apartamento T2 que compraram no condomínio Vila Viva, em Vila Franca de Xira, possa ser habitado. Já está pronto a entregar mas a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira recusa passar as licenças de habitação enquanto o promotor não colocar barreiras de protecção acústica junto da Auto-Estrada do Norte (A1). Um assunto que, de resto, o nosso jornal tem vindo a dar nota no seguimento do desagrado que vários moradores têm relatado.

Gustavo e Saulete compraram a casa, deram metade do valor de entrada e ainda precisam de contratar o resto do crédito, a rondar os 93 mil euros. Enquanto isso foram obrigados a mudar-se para Alcochete, único sítio onde conseguiram encontrar uma casa disponível para alugar pagando 1.060 euros por mês. “Vivíamos em Mafra e vendemos a casa a pensar que o apartamento ia ficar pronto em Março de 2022. Afinal tivemos de procurar casa em Alcochete e até agora estamos num impasse, sem sabermos no que isto vai dar”, lamenta Gustavo Neto, que é técnico de informática. Com a vida em pausa, o casal vai-se agarrando à esperança que lhes é dada pelo promotor da urbanização.

“A Vila Viva não sabe quando é que haverá solução”, lamenta o casal. O problema é que, segundo dizem, o promotor está disponível para suportar a construção de barreiras acústicas numa extensão de 160 metros junto dos prédios e a Brisa, a concessionária da A1, exige 350 metros, “o que custaria perto de 700 mil euros”, dizem. O MIRANTE questionou a Brisa sobre este assunto mas não recebeu resposta até ao fecho desta edição.

Apelos à compreensão do município

O casal apela ao município de Vila Franca de Xira para ser sensível à situação das quatro dezenas de famílias que ali compraram casa e não as podem habitar. Numa altura em que a oferta de casas é escassa, ter 40 apartamentos prontos e vazios parece um contrassenso, dizem. “Sentimos que uns são filhos e outros são enteados”, criticam, lembrando que os moradores da primeira fase do condomínio já estão a habitar as casas ao passo que os 40 moradores da segunda fase ainda esperam pelas licenças.

“Com isto a câmara está a afastar os moradores da cidade”, lamenta o casal, que confessa já ter pensado desistir do negócio. “Podíamos vender a nossa posição e encontrar outra casa mas agora os preços estão extremamente mais caros do que na altura em que comprámos”, lamentam.

O MIRANTE voltou a questionar a Câmara de VFX sobre o assunto, que garante continuar a acompanhar de perto o processo e a aguardar os procedimentos para, dentro da legalidade e das suas competências, poder emitir as licenças de utilização do empreendimento Vila Viva. Segundo o município, o promotor está a analisar com a Brisa as medidas minimizadoras de ruído a consubstanciar em protocolo, que depois de assinado pelas partes deve ser remetido aos serviços municipais com a devida garantia bancária.

“Esses procedimentos implicam a garantia de medidas minimizadoras de ruído, a construção de um parque infantil e a retirada do antigo stand de vendas que são da responsabilidade do promotor”, acrescenta o município, confirmando que quando esses procedimentos forem concretizados “estarão reunidas as condições de aprovação do empreendimento”. A O MIRANTE, a Villa Viva já havia respondido anteriormente que o assunto “não reúne consensos”.

Entretanto um outro morador está a preparar uma carta aberta sobre o assunto tentando sensibilizar a câmara e a comunidade para o problema. Outro residente afectado pela situação, José Teles, com quem O MIRANTE falou em Outubro sobre o mesmo caso, diz estar disponível para agregar todos os moradores que estejam na mesma situação e disponibiliza o seu telefone para contacto (919172217).