Plano de Cogestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros em consulta pública

A proposta de Plano de Cogestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) encontra-se em consulta pública. Os contributos devem ser enviados para o correio electrónico presidencia@cm-alcanena.pt ou oscarpires@adsaica.pt ou por via postal para a Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros - ADSAICA, Estrada de Fátima, Bairro, 2490-216 Ourém. Os interessados podem ainda consultar a Proposta de Plano de Cogestão do PNSAC, em versão papel, na sede da ADSAICA.

A sessão pública de apresentação da proposta de Plano de Cogestão do PNSAC está agendada para dia 5 de Janeiro, às 17h30, na Casa Pedro Álvares Cabral/Casa do Brasil, em Santarém, informou as Câmara de Santarém. A proposta envolve um compromisso entre as diversas entidades envolvidas e visa ser um elemento estratégico de apoio à gestão dessa área protegida para o período 2024-2027. Tem também como objetivo apoiar a criação de uma dinâmica partilhada de valorização do PNSAC nas suas diversas vertentes.