Salvador é o bebé Natal do Centro Hospitalar do Médio Tejo

Salvador Tasso foi o primeiro bebé a nascer no dia 25 de Dezembro na maternidade do Hospital de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). A boa nova foi anunciada publicamente pelo CHMT que descreveu o momento como “extraordinário” e um “presente não apenas para a sua dedicada família, mas para toda a equipa, que se orgulha em ser parte deste capítulo inesquecível”.

Natural de Tomar, Salvador, filho de Sofia Duarte e Rodrigo Tasso, nasceu na maternidade de Abrantes às 16h47, pesando 3540 gramas.