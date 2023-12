Antiga cooperativa de Samora Correia pode dar lugar a ensino secundário

Edifício vai ser comprado pela autarquia de Benavente ao Turismo Fundos. Espaço pode vir a ser uma solução provisória para a falta de espaço no ensino secundário.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Benavente vai comprar o edifício da antiga cooperativa de Samora Correia. O imóvel multiusos pertence ao Turismo Fundos e vai ser adquirido pela autarquia por 800 mil euros.

Havia uma entidade interessada em adquirir o edifício para construir um lar privado para idosos mas de acordo com o presidente do município, Carlos Coutinho, possivelmente o espaço será uma solução transitória para os alunos da escola secundária. “O ensino secundário tem falta de espaço. Possivelmente vamos criar ali um espaço provisório até à construção de uma nova escola”.

A minuta do contrato de compra foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo municipal e vai ser submetida ao visto do tribunal de contas.