Município diz que as viaturas vão estar ao serviço já em Janeiro para dar uma resposta mais eficaz.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Benavente com duas novas viaturas de recolha de lixo

A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade a aquisição de duas viaturas de recolha de lixo. De acordo com o presidente do município, Carlos Coutinho não é economicamente viável a recolha de resíduos porta a porta e por isso os serviços vão ser reforçados com mais duas viaturas para “dar uma resposta mais eficaz”.

As viaturas, disse Carlos Coutinho, vão começar a circular já este mês de Janeiro.