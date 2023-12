Eleições nos Bombeiros Voluntários de Alcanede

A assembleia-geral eleitoral dos novos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcanede está marcada para as 16h00 de sábado, 30 de Dezembro, no salão do quartel. O MIRANTE sabe que os actuais órgãos sociais vão-se recandidatar a mais um mandato. A assembleia-geral ordinária acontece mais tarde, às 21h00, e terá como ordem de trabalhos a discussão e aprovação do Plano e Orçamento para 2024 e outros assuntos de interesse para a associação. Se à hora marcada não estiver presente mais de metade dos associados, a assembleia terá início meia hora depois com o mínimo de três associados efectivos.