Incêndio numa habitação em Benavente rouba vida a jovem de 24 anos

Rita Marques Branco, 24 anos, perdeu a vida devido à inalação de fumos libertados por um aquecedor que começou a arder. O acidente aconteceu na madrugada de domingo, 17 de Dezembro, na casa onde dormia, no Bairro do Andrade, em Benavente, e causou grande consternação. A jovem tinha ficado a dormir na casa de uma amiga, da mesma idade, num quarto nas águas furtadas de uma pequena habitação, situada naquele bairro.

O alerta foi dado pela amiga por volta das cinco da madrugada quando a jovem que sobreviveu pediu socorro aos vizinhos, já na rua. Na porta ao lado vive Fernanda Ferreira, que acordou a julgar que lhe estavam a arrombar a casa pelo telhado. Foi até à cozinha e ligou para a GNR. Ouviu barulho e saiu para a rua. “A rapariga que vive aqui estava a gritar: ‘salvem a minha amiga, por favor’. Gritei e vieram os vizinhos todos e ligámos para o 112. Os rapazes do bairro ainda tentaram arrancar as telhas e fizeram de tudo mas já não a conseguiram salvar. A minha casa não ardeu porque o meu filho já foi bombeiro e meteu um escadote e mangueiras. Não podia fazer mais nada”, conta a moradora comovida.

Rita Marques Branco era uma cara conhecida dos moradores do bairro. As amigas eram tidas por trabalhadoras, simpáticas e sossegadas. O filho mais novo de uma moradora tentou subir uma escada para salvar Rita Marques Branco mas o fumo era muito e não via nada. O irmão mais velho subiu ao poste e ficou à altura do telhado. Ouvia Rita a bater e tentou agarrá-la pela mão mas não conseguiu. Ainda está em choque.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Benavente, José Nepomuceno, o piso e tecto forrados a madeira contribuíram para a rápida propagação das chamas. “Inicialmente foi chamado o 112 mas por causa da demora acabaram por nos chamar. Infelizmente já nada havia a fazer, o óbito foi confirmado no local e o cadáver transportado para a morgue do Hospital de Vila Franca de Xira”, explicou o comandante. A dona da habitação foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira por inalação de fumos e em choque com a morte da amiga. Até ao fecho da edição mantinha-se internada.

As cerimónias fúnebres de Rita Marques Branco decorreram na quarta-feira em Benavente. A jovem residia com os pais e com uma filha bebé, que na altura do acidente se encontrava aos cuidados da avó. A Polícia Judiciária esteve no local mas os primeiros dados afastam um cenário de crime.