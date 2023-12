Lombas não resolveram velocidades excessivas na Travessa do Porto do Carvão na Chamusca

A Travessa Porto do Carvão, que liga a rua Anselmo de Andrade a uma das zonas ribeirinhas da Chamusca, continua a gerar muita preocupação entre um conjunto de moradores que afirmam a O MIRANTE temer diariamente pelo seu bem-estar. Em causa está o excesso de velocidade com que os veículos circulam na estrada e que coloca em risco os residentes e as pessoas que utilizam o espaço para a prática de exercício físico ou, simplesmente, para um passeio. Recorde-se que foram colocadas lombas na via para controlo de velocidade, assim como foi colocado asfalto no pavimento, que anteriormente era de terra batida, mas a medida não resolveu o problema.

Há alguns dias, por volta das seis da manhã, um veículo desgovernado destruiu os vasos com plantas à entrada de uma habitação e colocou-se em fuga. “Não sabemos quem foi. Mas uma coisa é certa, a determinadas horas, principalmente de manhã e a partir das 17h00, não se pode sair à rua. A velocidade dos carros assusta”, afirma uma das moradoras ouvidas pelo nosso jornal. A estrada secundária é utilizada diariamente por muitos condutores que procuram fugir ao trânsito provocado pelos semáforos colocados na Estrada Nacional (EN) 118, entre o edifício da câmara municipal e a praça de toiros. “Isto é tudo uma questão de cidadania e respeito. Mas as lombas foram mal colocadas. Deviam ter sido colocadas mais próximo das casas para garantir a segurança de quem aqui mora”, refere outro dos moradores.

O MIRANTE esteve no local em 2020, quando a estrada ainda era de terra batida e não tinha lombas. Joaquim José foi um dos nossos interlocutores e ainda hoje continua a passear todos os dias no local com a família. Na altura explicou que já ia sendo atropelado um par de vezes. “Esta estrada não é para andar em altas velocidades”, disse. No dia da reportagem, em pouco menos de meia hora O MIRANTE contou mais de duas dezenas de automóveis que, uns mais que outros, circulavam a uma velocidade inadequada. “Mantém-se tudo na mesma. E, salvo erro, parece que o tráfego aumentou nesta zona porque já descobriram este atalho”, acrescentam.

As famílias que moram na Travessa do Porto do Carvão afirmam continuar a estar constantemente com o coração nas mãos, principalmente porque quase todos os dias estão crianças na rua a brincar.