Misericórdia de Santarém destaca-se no programa 500 Miles com mentoria da CUF

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém foi a melhor instituição do programa 500 Miles deste ano de 2023 tendo recebido o prémio CUF Inspira, que distingue as organizações participantes no programa. A Misericórdia foi uma das que mais se destacou a nível nacional na implementação do programa “pelo esforço, progresso e envolvimento da equipa no processo de capacitação e de aprendizagem neste projecto”.

Neste programa “durante vários meses as instituições sociais participantes desenvolveram competências em gestão financeira, gestão de recursos humanos, comunicação, angariação de fundos, qualidade e avaliação do impacto da intervenção social”. A Misericórdia de Santarém destacou-se entre um grupo de 16 instituições sociais nesta que foi a terceira edição dos prémios.

A directora de cidadania empresarial da CUF destaca, em declarações a O MIRANTE, que este programa “tem como principal objectivo dotar estas entidades da economia social de mais competências de gestão que lhes permitam optimizar os recursos apoiando mais pessoas e com mais qualidade nos serviços prestados”. Mariana Ribeiro Ferreira acrescenta que estas parcerias “promovam o bem comum e o desenvolvimento das comunidades de proximidade atendendo às suas preocupações e necessidades”.

A CUF tem a mentoria técnica do programa, que é feita por colaboradores da empresa das várias áreas de gestão. Os elementos oferecem conhecimento e experiência às instituições participantes, com apoio técnico especializado para reforçar as capacidades das equipas, orientando, apoiando, motivando e inspirando as equipas das instituições, neste caso a Misericórdia, ao longo de vários meses. Este trabalho de mentoria “é facilitado graças às 40 horas anuais para a prática de voluntariado corporativo, em horário de trabalho e sem perda de remuneração, que a CUF disponibiliza”.

Para a coordenadora geral da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, a interacção entre a CUF e a Misericórdia tem como vantagem proporcionar um maior conhecimento da actividade de ambas as entidades e a possibilidade de conhecer novas instituições, novas pessoas e, sobretudo, novas formas de trabalho”. Maria José Casaca sublinha que esta interacção “gera sinergias e mobiliza tempo para uma reflexão para a mudança, na forma de olhar para as situações actuais e futuras nas organizações sociais e não só”.

Maria José Casaca explica que o programa permitiu à Misericórdia definir linhas orientadoras e estratégicas para a concretização da sua missão e melhorar os processos internos. E salienta que tal se traduz na aprovação do plano estratégico, na elaboração de novas fichas de funções e de um plano de comunicação. “A partilha constante de experiências entre as organizações participantes do Programa Miles promove a mudança, com foco na inovação, no aumento da motivação e no reforço da coesão”, realça Maria José Casaca.