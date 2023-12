Morreu António Costa, fundador da Reciforos em Foros de Salvaterra

O fundador da Reciforos, António Costa, faleceu na terça-feira, 26 de Dezembro, depois de algum tempo a lutar contra uma doença. Empresário fundou empresa de referência no sector da gestão de resíduos.

O fundador da Recidores, empresa dos Foros de Salvaterra, faleceu na passada terça-feira, 26 de Dezembro, depois de algum tempo a lutar contra uma doença que o afastou do trabalho vários meses. António Costa, de 64 anos, fundou a empresa em 2007 que rapidamente se estabeleceu como uma referência no sector da gestão de resíduos, sobretudo nos metais ferrosos e não ferrosos. O velório realizou-se na manhã de quarta-feira, 27 de Dezembro, em Foros de Salvaterra, e a missa decorre na Igreja Imaculado Coração de Maria, em Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos, seguindo o corpo para o Crematório de Almeirim.

O filho de António Costa, Daniel Leal, já estava a administrar a empresa juntamente com o irmão, Valter Leal, devido à ausência do pai por motivos de saúde. Desde sempre que os seus filhos mantiveram uma ligação próxima à empresa, cujo negócio está estável devido ao constante aumento do número de clientes.

A Reciforos começou com três funcionários nas instalações onde é a casa da família de António Costa. A proximidade que sempre manteve com os funcionários, que actualmente são perto de duas dezenas, e com os clientes, sempre foi uma das principais características de António Costa enquanto gestor.