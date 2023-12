Associação Gente em Alhandra concretizou o sonho de abrir uma biblioteca com livros doados para cultivar leitura. Mérito do projecto já foi reconhecido pela câmara.

A nova biblioteca do mercado de Alhandra

Ir ao mercado municipal de Alhandra comprar fruta, legumes, peixe e trazer um livro emprestado para ler é algo que já é possível desde Novembro, na “Biblioteca do Mercado”, um espaço dinamizado pela comunidade que quer estimular o gosto e a paixão pela leitura. Por detrás da ideia está a associação Gente em Alhandra, que até Julho de 2019 era apenas um grupo de cidadãos da vila que se empenhava a deixar livros nos bancos de jardim, o chamado projecto “Semear Livros”. Dos bancos de jardim passaram a um armário junto do Museu Sousa Martins e até abrir a biblioteca foi um ápice. “A iniciativa foi um sucesso e começámos a receber muitas doações de livros. Mas, com o tempo, percebemos que alguns livros eram demasiado bons e raros para estarem na rua daí termos pensado na ideia de concretizar uma biblioteca”, explica Manuela Peleteiro, presidente da associação, a O MIRANTE.