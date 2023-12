Autarcas de Vila Franca de Xira também contestam aterro da Valorsul

Continuam a ser depositadas grandes quantidades de lixo no aterro sanitário de Mato da Cruz, em Arcena, Alverca, e depois das queixas da comunidade devido aos maus cheiros agora foi a vez dos eleitos municipais também juntarem a sua voz ao coro de protestos. Na última assembleia municipal, os eleitos da CDU e do CDS não deixaram passar a oportunidade de lamentar que o aterro sanitário ainda não tenha sido encerrado e exigiram uma posição mais dura da parte do município face ao problema. Ainda para mais, recorde-se, quando Vila Franca de Xira é um dos accionistas da Valorsul, a empresa que explora o aterro sanitário, onde detém uma participação de 4,61% sem direito a receber dividendos da exploração. “É em Dezembro deste ano que vai ser selado o aterro? Todos os anos dizem que é em Dezembro e a realidade é que a situação piora e não é nada bom para quem reside no raio de contaminação dos resíduos depositados no aterro”, lamentou Filomena Rodrigues, eleita do CDS, na assembleia municipal realizada no Bom Sucesso, Alverca.