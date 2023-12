Convite da Renova para visitar nascente do Almonda é inaceitável

O Bloco de Esquerda (BE) e a CDU, dois dos partidos com assento na Assembleia Municipal de Torres Novas, consideraram na última sessão que o convite feito pela Renova - Fábrica de Papel do Almonda para os autarcas visitarem os trabalhos de construção de um passadiço que a empresa está a efectuar junto à nascente do rio Almonda é “envenenado” e demonstra uma atitude “arrogante e prepotente”. O livre acesso à nascente não é possível há vários anos desde que a empresa instalou vedações metálicas no local.